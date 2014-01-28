خادم الحرمين يأمر بتوزيع الوحدات السكنية الجاهزة بمنطقة جازان عاجلاً

تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ستقوم وزارة الاسكان بفتح بوابة استقبال طلبات الدعم السكني (WWW.ESKAN.GOV.SA) لأهالي منطقة جازان بشكل عاجل اليوم الثلاثاء الموافق 27/3/1435ه، حيث يُمكن للراغبين في الحصول على الوحدات السكنية الجاهزة وطلبات الدعم السكني الأخرى من أهالي المنطقة تقديم طلباتهم عبر البوابة الإلكترونية، في حين سيتم فتح البوابة لجميع مناطق المملكة اعتبارا من تاريخ 6/5/1435ه وهو التاريخ الذي تم الاعلان عنه سابقا. وستقوم الوزارة بتطبيق آلية الاستحقاق والأولوية على جميع المتقدمين ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في تنظيم الدعم السكني الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/1435ه.

وتشمل عملية توزيع الوحدات السكنية (3137) وحدة سكنية من مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان بالاضافة الى (821) وحدة سكنية جاهزة ضمن مشاريع وزارة الاسكان - التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين في جميع مناطق المملكة - موزعة على محافظات أبو حجر (149) وحدة سكنية، صامطة (162) وحدة سكنية، صبيا(261) وحدة سكنية، وبيش (249) وحدة سكنية.

ولدى الوزارة مشاريع اسكانية اخرى يتم تنفيذها في جميع مناطق المملكة تشمل بناء وحدات سكنية يبلغ عددها (17188) وحدة سكنية وأراضي مطورة تحت التنفيذ تستوعب بناء (46000) وحدة سكنية بالاضافة الى أراضي مطورة تحت التصميم تستوعب بناء (103) ألف وحدة سكنية ضمن منتج الارض والقرض ليكون مجموع ماتستوعبه الأراضي المطورة والوحدات السكنية الجاهزة قرابة (166) ألفا. كما أنّ هذا العدد في ازدياد مع استمرار حصول الوزارة على أراضي جديدة ودخولها في مرحلة التصميم ومن ثم التنفيذ.

الجدير بالذكر ان تنظيم الدعم السكني يستهدف الأسرة السعودية التي لا تمتلك مسكنا مناسبا ولم يسبق لها الاستفادة من برنامج دعم سكني سابق، وأنّ التوزيع سيكون في مكان اقامة الاسرة وعلى سبيل التمليك.