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وزير المالية السعودي: نسعى للاستثمار في السمك والثروة الحيوانية في موريتانيا

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وزير المالية السعودي: نسعى للاستثمار في السمك والثروة الحيوانية في موريتانيا وزير المالية السعودي: نسعى للاستثمار في السمك والثروة الحيوانية في موريتانيا

قال وزير المالية السعودي ابراهيم العساف إن المملكة العربية تخطط للاستثمار في قطاعات الصيد السمكي والثروة الحيوانية في موريتانيا.

واعتبر المسؤول السعودي في تصريحات خص بها الموقع الإلكتروني ليومية الأخبار الموريتانية إن “الفرص الاستثمارية جيدة جدا، والبيئة الاستثمارية ممتازة”.

وأشاد الوزير في ختام زيارته لموريتانيا بالفرص والبيئة الاستثمارية في موريتانيا، مشيراً إلى أن السعودية بدأت في الخطوات الجدية للاستثمار في موريتانيا.

وقال وزير المالية السعودي “في اليومين الماضيين تعرفنا على الفرص الاستثمارية في موريتانيا، بالإضافة إلى ما كنا نعرف عنها من قبل، ولكن ليس من رأى كمن سمع”.

وأضاف العساف أن “منتدى موريتانيا للاستثمار شكل فرصة لدفع الاستثمار بين المملكة العربية السعودية وموريتانيا”، معبراً عن سروره بالشروع في “الخطوات العملية الجدية للاستثمار في موريتانيا في القطاع الزراعي وقطاع التعدين”.

وقال إن “ الموريتانية قامت بدور كبير في تبني القوانين التي تدعم الاستثمار، وكذلك في إتباع سياسات مالية ونقدية مهمة”، وفق تعبيره.

وزار رجال الأعمال والمستثمرون ورؤساء الوفد المشاركة في المنتدى الاستثماري الموريتاني مدينة نواذيبو الشمالية التي أعلنتها الحكومة العام الماضي منطقة حرة.

ودعا رئيس المنطقة اسماعيل ولد الشيخ سيديا الأشقاء العرب إلى الاستثمار في المنطقة مؤكدا أنها مشروع “يجمع بين المؤهلات العديدة وإمكانيات المنطقة”، معتبراً أن ذلك يؤهله ليكون “إطاراً جذاباً صالحا للاستثمار بالمواصفات العصرية”، وفق تعبيره.

واسفر المنتدى عن توقيع خمس اتفاقيات بقيمة تناهز المليار دولار.
> أ ش أ

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