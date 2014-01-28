«أطباء الدقهلية»: نحذر من انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير

حذرت النقابة الفرعية للأطباء بمحافظة الدقهلية الأطباء والمواطنين على مستوى الجمهورية من انتشار مرض إنفلونزا الخنازير والمعروف بـH1N1 وطالبت الأطباء في جميع المستشفيات باتخاذ جميع إجراءات مكافحة العدوى لمنع ازدياد انتشار المرض.

وقالت النقابة في بيان لها، مساء الإثنين: «تحذر نقابة الأطباء بالدقهلية كل الأطباء في جمهورية مصر العربية من انتشار عدوى فيروسية لفيروس H1N1، المعروف بإنفلونزا الخنازير، خاصة بعد ما تأكدت عدوى بعض الحالات بالفيروس، وتهيب النقابة بالأطباء اتخاذ جميع إجراءات مكافحة العدوى والحذر الكامل في التعامل مع الحالات المشتبه بها».

ودعت النقابة في بيانها مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية والمديريات الصحية في محافظات الجمهورية وجميع المستشفيات والهيئات الصحية الحكومية والخاصة باتخاذ كل إجراءات السلامة ومكافحة العدوى وتوفير الأدوات اللازمة، للحفاظ على حياة الأطباء وصحتهم وحماية الشعب المصري جراء تفشي هذا المرض الخطير.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة أمس تكفلها الكامل بنفقات علاج الدكتور أحمد الشوادفي، والذي أصيب مؤخرًا بعدوى الالتهاب الرئوي (العدوى التنفسية التي وصلت حالات الإصابة بها 6 حالات حتى الآن)» .

وقالت نقابة الأطباء، في بيان رسمي لها، إن «الشوادفي» يلقى حاليًا كل العناية الطبية الممكنة، ولكن حالته ما زالت غير مستقرة بمستشفى قصر العيني.

كانت النقابة أرسلت خطابًا لوزارة الصحة تطالبها فيه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق فورًا، لمعرفة أسباب ظهور حالات الالتهاب الرئوي العديدة مؤخرًا، حيث مثلت حالة الطبيب المصاب السادسة خلال شهر واحد.