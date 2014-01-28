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إغلاق محابس خط الغاز المنفجر بالعريش وتوقع إخماد النيران خلال ساعات قليلة

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إغلاق محابس خط الغاز المنفجر بالعريش وتوقع إخماد النيران خلال ساعات قليلة إغلاق محابس خط الغاز المنفجر بالعريش وتوقع إخماد النيران خلال ساعات قليلة

انفجار خط الغاز – ارشيفية

أغلق المسئولون بشركة الغاز جميع محابس خط الغاز الذى تم تفجيره مساء اليوم بمنطقة لحفن جنوب العريش لمنع عمليتى دخول أو خروج الغاز من والى الخط.

وأكد المسئولون بالشركة أن عملية التفجير لم ينتج عنها أية إصابات بشرية، معربين عن توقعهم أن يتم إخماد النيران المشتعلة خلال الساعات القليلة القادمة بعد توقف وصول الغاز إلى مكان التفجير.

ومن جهة أخرى .. انتقلت الى موقع التفجير القيادات الأمنية وأجهزة الحماية المدنية إلى جانب مسئولى شركتى جاسكو والخدمات البترولية .

وأعلن شهود العيان أن مجموعة من الملثمين يستقلون سيارة قاموا بوضع عبوة ناسفة أسفل خط الغاز، وتم تفجير العبوة الناسفة عن بعد .. مما أدى الى تفجير الخط .

ومن جانبها أكدت المصادر الأمنية أن هذا التفجير وما سبقه من عمليات تفجيرية لخط الغاز تمت بنفس الأسلوب .. مما يؤكد أن الجناة فيها هم نفسهم.
> أ  ش أ

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