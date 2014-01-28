أوليفير كان: تشيلسي اشترى دوري الأبطال 2012

يرى أوليفير كان حارس بايرن ميونيخ التاريخي أن تشيلسي الإنجليزي اشترى دوري أبطال أوروبا عام 2012 أمام بايرن ميونيخ.

وفاز تشيلسي بدوري الأبطال 2012 على حساب بايرن ميونيخ على ملعبه ووسط جمهوره.

وقال كان في تصريحات لصحيفة (كيكر) الألمانية "الأموال هي كل شئ في كرة القدم الآن، فبها تصنع فريقا قويا وبها تتوج بالبطولات".

وتابع "تشيلسي توج بدوري الأبطال 2012 بعدما اشتراه رومان إبراموفيتش رئيس النادي".

وأكمل "الآن عليك أن تدفع 20 مليون للعب في البوندزليجا، و300 مليون لتتوج بدوري الأبطال".

ولم يوضح كان ما إذا كان يقصد أن إبراموفيتش دفع هذه الأموال كرشوة أم في إطار عملية بناء الفريق وأبقى تصريحاته غامضة في هذا الشأن.