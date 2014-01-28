” النور ” بدمياط يصدر تكليفات لأمناء المراكز استعداداً للانتخابات البرلمانية

أصدرت الأمانة العامة لحزب النور بدمياط عدة تكليفات لأمناء المراكز بالمحافظة فى إطار خطة عمل أعدتها لجنة التخطيط والمتابعة بالحزب كما تم تكليف اللجنة بالإشراف على تنفيذ تلك الخطة وتقييم أداء أمانات الحزب المختلفة داخل المحافظة وفق الجدول الزمنى للخطة يأتى ذلك فى إطار استعدادات الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.

وصرح طارق الدسوقى الأمين العام لحزب النور بدمياط وعضو المجلس الرئاسى للحزب : ” بأننا نسعى لتحقيق انطلاقة جديدة فى إطار التطورات السياسية التى شهدتها البلاد مؤخراً وأن أولى أولوياتنا فى هذه المرحلة هى استعادة اللحمة الوطنية والحفاظ على تماسك الدولة”،

وأضاف الدسوقى : ” أن الحزب يراهن على وعى الشعب المصرى وقدرته على الفرز وأنه قادر على معرفة من يتمتع بالحس الوطنى”، مشيراً لأن حزب النور على يقين من تعاون الشعب مع من يعمل للحفاظ على هذا الوطن.