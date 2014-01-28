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مصرع فلبيني قفز من الطابق 13 في الشارقة

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مصرع فلبيني قفز من الطابق 13 في الشارقة مصرع فلبيني قفز من الطابق 13 في الشارقة

لقي شاب مراهق من الجنسية الفلبينية حتفه بعد أن قام بالقفز من شرفة شقة ذويه بالطابق 13 بأحد الأبراج السكنية في إمارة الشارقة ليسقط جثة هامدة على الأرض.

وتشير التفاصيل التي أوردتها مصادر القيادة العامة لشرطة الشارقة إلى أنه بعد ورود عدة بلاغات تفيد بمحاولة انتحار شخص، توجهت الدوريات الأمنية وفرق الاسعاف والإنقاذ وبقية الجهات الامنية المختصة إلى موقع الحادث للمعاينة واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة حيث تقرر نقل الجثة إلى المختبر الجنائي بشرطة الشارقة بأمر من وكيل النيابة لعرضها على الطبيب الشرعي وبيان سبب الوفاة.

وفاة عامل هندي أثر سقوطه في موقع العمل

 

توفي عامل بناء من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 43 سنة يدعى (ر.ج) إثر سقوطه من الطابق الثامن أثناء عمله في بناية قيد الإنشاء في منطقة الممزر بالقرب من فرع مصرف الشارقة الإسلامي.

وتشير التفاصيل التي أوردتها مصادر القيادة العامة لشرطة الشارقة إلى أن غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة قد تلقت بلاغاً في الساعة الثانية والنصف من مساء أمس يفيد بسقوط شخص من بناية قيد الإنشاء بمنطقة الممزر وبالوصول إلى الموقع تبين وجود جثة المذكور مسجاة على الأرض وقد فارق الحياة وبعد معاينة الجثة أمر وكيل النيابة بنقلها إلى المختبر الجنائي بشرطة الشارقة لمعاينتها من قبل الطبيب الشرعي وتحديد أسباب الوفاة.

 

10 سنوات لآسيوي جلب 70 كبسولة هيروين

 

قضت محكمة جنايات أبوظبي بالسجن 10 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد قضاء العقوبة على آسيوي بتهمة جلب 70 كبسولة من مخدر الهيروين، وذلك بعدما ثبت لها أنه لم يكن بغرض الاتجار وإنما كان يقوم فقط بنقل هذه المواد للتاجر الأصلي. أبوظبي البيان

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