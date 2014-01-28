محمد بن راشد: نشجع الأفكار الخلاقة لأبناء الوطن

دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مساء أمس بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، أول محطة حاويات في ميناء جبل علي العملاق تعمل الكترونيا، بواسطة التحكم عن بعد، وبتكلفة إجمالية ناهزت 850 مليون دولار أميركي وبطاقة استيعابية تصل إلى أربعة ملايين حاوية نمطية ما يرفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات الثلاث في الميناء إلى 19 مليون حاوية في العام 2014 الجاري. ولدى وصول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومرافقيه إلى موقع الاحتفال في الميناء استمع سموه من طاقم التشغيل الإلكتروني لرافعة الحاويات في الرصيف الجديد والمؤلف من مجموعة من الموظفات المواطنات المدربات، إلى آلية تشغيل الرافعة إلكترونيا عن طريق التحكم عن بعد في التشغيل وعن مسافة تصل حاليا إلى خمسة عشر كيلومترا من موقع الرصيف.

وفي الأثناء تحاور سموه مع الموظفات المواطنات حول طبيعة دراستهن وتخصصهن والتحاقهن بهذا العمل الميداني الذي كان لوقت غير بعيد حكراً على الشباب.

وقد تمنى سموه لهن دوام التقدم والنجاح على طريق الإبداع والتفوق في شتى ميادين العمل وأمر في هذا السياق بتدريب وتوظيف المزيد من بنات الوطن الخريجات الراغبات في شغل وظائف مهمة في موانئ دبي العالمية خاصة الوظائف الميدانية التي تستطيع الفتاة فيها إثبات وجودها وصقل معلوماتها والإسهام في دفع عجلة تقدم مؤسساتنا وتطور اقتصادنا الوطني.

فيلم وثائقي

ثم شاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فيلماً وثائقياً تضمن التعريف بنشأة ميناء جبل علي العالمي والذي افتتح العام 1979 بمحطة حاويات واحدة ثم مراحل تطوره حتى غدا من أكبر وأشهر موانئ العالم خاصة لجهة عدد التحميل والسرعة في التحميل للحاويات والسفن العملاقة التي يتقبلها والاستخدامات الالكترونية التي يعتمد عليها في إدارة وتشغيل كافة أقسام ومكونات الميناء بنسبة تصل إلى 99 بالمئة، سيستخدم الهاتف الذكي في تخليص كافة معاملات العملاء وذوي العلاقة.

مليارا عميل

وأشار سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك في دبي والمنطقة الحرة في جبل علي خلال الشرح الذي قدمه أمام صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال تفقد سموه لمجسم ميناء جبل علي الضخم، إلى أن الميناء يخدم حاليا نحو ملياري عميل تجاري بين دولة الإمارات والعالم وتدير «دبي العالمية» نحو خمسة وستين ميناء في الجهات العالمية الأربع وتشرف على تشغيلها بخبرات وطنية.

وأشار بن سليم إلى ان الميناء وهو الأكبر على مستوى موانئ العالم والأكثر تشغيلا يسعى ليكون الرقم واحد على جميع المستويات .. منوها بالتوسعة الجديدة التي دشنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم والتي تبلغ مساحتها قرابة سبعين هكتاراً وتأتي تجسيدا لرؤية سموه في شأن النمو والتطور والبناء والاستعداد للمستقبل بجهوزية تامة وبثقة عالية.

وأوضح بن سليم أن التحكم بالرافعة عن بعد في الرصيف الجديد سيوفر على مؤسسة دبي العالمية نفقات تقدر بسبعين في المئة من حجم المصاريف وأنه سيتم تزويد المحطة الثالثة الجديدة بتسع عشرة رافعة فائقة التطور وخمسين رافعة جسرية أوتوماتيكية تسير على سكة حديدية ما يجعل منها أكبر منشأة من نوعها في العالم.

جهود خلاقة

وأبدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إعجابه واعتزازه بهذا الإنجاز الوطني الجديد الذي يضاف إلى إنجازات موانئ دبي العالمية مؤكدا أنه يدعم ويشجع كل الأفكار والجهود الخلاقة لأبناء وبنات الوطن في أي موقع عمل وطني يتواجدون فيه، معربا عن سعادته بلقائه الموظفات المواطنات اللواتي يقمن بعمل مميز في الميناء ويقدر لهن ثقتهن بأنفسهن ونجاحهن في عملهن وإخلاصهن.

حضر حفل التدشين خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي ومحمد شرف المدير التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ومحمد المعلم نائب الرئيس الأول ومدير عام موانئ دبي العالمية - الإمارات إلى جانب عدد من المسؤولين في المجموعة وفي ميناء جبل علي.

250 ألفاً

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن ارتياحه للزيادة المطردة في عدد الشركات والعاملين فيها في منطقة جبل علي الحرة والمناطق الأخرى فيها، إذ تشير مصادر المنطقة إلى أن أكثر من 250 ألف موظف وعامل في مختلف المهن والتجارة والصناعة وغيرها يعملون في أجواء آمنة وظروف إنسانية ومعيشية تلبي حاجة هؤلاء العمال والموظفين من مختلف ثقافات وجنسيات العالم.