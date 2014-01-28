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محافظ السويس يبحث 177 طلبا في اللقاء الجماهيري لأهالي “عتاقة”

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محافظ السويس في اللقاء الجماهيري بأهالي عتاقة

محافظ السويس في اللقاء الجماهيري بأهالي عتاقة

عقد اللواء العربي السروي محافظ السويس، اللقاء الجماهيري لأهالي حي عتاقة والذي عقد بديوان الحي بمدينة التوفيق .

وفي اللقاء الذي بدأ الساعة الواحدة ظهرا واستمر اكثر من 7 ساعات تم بحث177 طلبا مقدمة من أبناء حي عتاقة متمثلة في اجراء بحوث اجتماعية لعمل معاَش ضمان اجتماعي لبعض الحالات الانسانية الصعبة ، كذلك طلبات مقدمة من شباب الحي للتعيين بالشركات والمشروعات بالمناطق الصناعية وبحث طلبات لتخصيص وتجديد اكشاك ، بالاضافة الي عشرات الطلبات المتنوعة من اهالي المنطقة .

محافظ السويس في اللقاء الجماهيري بأهالي عتاقة

محافظ السويس في اللقاء الجماهيري بأهالي عتاقة

حضر اللقاء سعيد الليبيدي رئيس حي عتاقة، واللواء سعيد عجمي مدير أمن المحافظة، وجمال عبد الحميد مدير خدمة المواطنين ومحمد عجمي مدير تشغيل الشباب وغريب جودة مدير لجنة توزيع المساكن وسحر فهمي نائب مدير خدمة المواطنين ومديري الادارات الهندسية والمتابعة وسكرتير حي عتاقة .

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