الأوبرا تعيد تقديم عرض “مولانا” فى فبراير المقبل

نظرا للنجاح والإقبال الجماهيرى تقدم فرقة الرقص المسرحى الحديث عرض” مولانا ” الماخوذ عن رواية الكاتب و الاعلامى إبراهيم عيسى, وعرض حلم البصاصين يومى 4 و 5 فبراير علي المسرح الكبير. بدار الاوابرا .

> العرض من إخراج مناضل عنتر، تصميم الديكور والإضاءة للمهندس عمرو الأشرف،و بوسترات مصطفى عوض ،ومن إنتاج دار الأوبرا المصرية.

> يذكر ان العرض بدأ تقديمة فى ديسمبر الماضى بالقاهرة،ثم عرض بالاسكندرية أيام12و13يناير.