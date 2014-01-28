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الأوبرا تعيد تقديم عرض “مولانا” فى فبراير المقبل

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الأوبرا تعيد تقديم عرض “مولانا” فى فبراير المقبل الأوبرا تعيد تقديم عرض “مولانا” فى فبراير المقبل

نظرا للنجاح والإقبال الجماهيرى تقدم فرقة الرقص المسرحى الحديث عرض” مولانا ” الماخوذ عن رواية الكاتب و الاعلامى إبراهيم عيسى, وعرض حلم البصاصين يومى 4 و 5 فبراير علي المسرح الكبير. بدار الاوابرا .
> العرض من إخراج مناضل عنتر، تصميم الديكور والإضاءة للمهندس عمرو الأشرف،و بوسترات مصطفى عوض ،ومن إنتاج دار الأوبرا المصرية.
> يذكر ان العرض بدأ تقديمة فى ديسمبر الماضى بالقاهرة،ثم عرض بالاسكندرية أيام12و13يناير.

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