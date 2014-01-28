نظرا للنجاح والإقبال الجماهيرى تقدم فرقة الرقص المسرحى الحديث عرض” مولانا ” الماخوذ عن رواية الكاتب و الاعلامى إبراهيم عيسى, وعرض حلم البصاصين يومى 4 و 5 فبراير علي المسرح الكبير. بدار الاوابرا .
> العرض من إخراج مناضل عنتر، تصميم الديكور والإضاءة للمهندس عمرو الأشرف،و بوسترات مصطفى عوض ،ومن إنتاج دار الأوبرا المصرية.
> يذكر ان العرض بدأ تقديمة فى ديسمبر الماضى بالقاهرة،ثم عرض بالاسكندرية أيام12و13يناير.
الأوبرا تعيد تقديم عرض “مولانا” فى فبراير المقبل
نظرا للنجاح والإقبال الجماهيرى تقدم فرقة الرقص المسرحى الحديث عرض” مولانا ” الماخوذ عن رواية الكاتب و الاعلامى إبراهيم عيسى, وعرض حلم البصاصين يومى 4 و 5 فبراير علي المسرح الكبير. بدار الاوابرا .