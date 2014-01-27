إستقالة مدير مستشفى “الباجور” بالمنوفية بعد إتهامه بالتقصير والإهمال

قال الدكتور ظريف عبد الباسط مدير مستشفى الباجور الجديد، إنه تقدم بإستقالته اليوم لوكيل وزارة الصحة لإعفائه من منصبه بعد الاحتجاجات التى قادتها عدد من العاملين والأهالى ضده وضد إدارة المستشفى وإتهامه بالتقصير والإهمال.

وأكد الدكتور ظريف فى تصريحات خاصة، أن بذل قصارى جهده مع الاطباء وعمل بكفاءة عالية خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من إفتتاح المستشفى الجديد بإستقبال 22 ألف مريض بالطوارىء و 18 ألف مريض بالعيادات وإجراء عشرات العمليات الجراحية مثل جراحات العظام والتى لم تكن موجودة من قبل.

وأبدى مدير المستشفى إستيائه من الحملة التى شنها مجموعة وصفها بالمدفوعة يقودها فنى معمل ولا يدرى لحساب من لإتهامه بالتقصير والإهمال بعد تضحيات قدمها من أجل رفع كفاءة العمل بالمستشفى حسب قوله .

وكان قد تظاهر العشرات من أهالى مركز الباجور وعدد من العاملين متهمين إدارة مستشفى بالتقصير والإهمال ونقص الخدمات والأطباء وبثت حركة تمرد مقاطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى توضح آثار إهمال بمبنى المستشفى وزيارة وفد من وزارة الصحة للوقوف على حقيقة ما يبث عن مستشفى الباجور الجديد التى بلغت تكليفتها 130 مليون جنيه .

وفى نفس السياق تقدم عدد من أعضاء حركة تمرد بالمنوفية، ببلاغ للمحامى العام يتهمون فيه إدارة المستشفى والمسئولين بوزارة الصحة بالاهمال مما يهدد حياة المرضى ويعرضهم للخطر على الرغم من افتتاح المستشفى من 45 يوم بتكلفة 215 مليون جنيه، حيث تفتقد المستشفى للأجهزة الطبية وكذلك مشرحة المستشفى التى لا توجد بها أى اجهزة ويتم الاعتماد على المشرحة القديمة والتى تكفى لجثتين فقط .

وطالبت حركة تمرد فى البلاغ التحقيق مع وزيرة الصحة ووكيل وزارة الصحة ومحافظ المنوفية ومدير مستشفى الباجور العام .