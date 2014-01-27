دراسة: الرجال أكثر نسيانا من النساء

أجرى علماء نرويجيون بحثا واسع النطاق في سبيل إيجاد أعراض ابتدائية لخرف المسنين لدى الأشخاص الذين تجاوزوا سن الـ 20 سنة من العمر. وشملت تجربتهم زهاء 50 ألف مواطن نرويجي من الرجال والنساء، من مختلف مناطق البلاد.

أظهرت نتائج البحث وجود 222 شخصا بينهم مصابا بالخرف في مراحله المختلفة. اقترح المختصون أثناء البحث على المتطوعين الذين ازدادت أعمارهم عن 30 سنة الإجابة على أسئلة تخص مواعيد وأسماء وأشخاص إذ توجهوا إليهم برجاء التحدث عن مشكلاتهم الخاصة بذاكرتهم القصيرة والطويلة الأمد المتعلقة بالأحداث حيث اشتكى الرجال من النسيان أكثر مما اشتكت النساء عند الإجابة على كل الأسئلة عمليا، لأن الرجال تذكروا الأسماء بشكل أسوأ من النساء (89.7% مقابل 86.5%) ونفس الشيء ينطبق على نسيان المواعيد (74.9% عند الرجال و64.7% عند النساء).

يعتقد العلماء أن سبب هذه النتيجة يعود في الواقع الى أن الرجال يتعرضون لأمراض القلب والأوعية والضغط الزائد والتدخين والوزن الزائد وقلة الحركة أكثر من النساء، لأنهم لا يعيرون الاهتمام المطلوب لنمط الحياة السليم ولا يقومون بإجراء فحوصات طبية منتظمة. سبق أن أجرى علماء جامعة ديوك في ولاية كارولينا الشمالية بحثا آخر يتعلق بالاختلافات الموجودة بين الرجال والنساء أثبت أن النساء عليهن أن ينامن وقتا أطول من الرجال لأن أدمغتهن بحاجة إلى فترات أطول من الراحة لاستعادة قواها بسبب ان النساء كثيرا ما يقمن بمهمات عدة في آن واحد.