السبكي:"للكبار فقط" لا تعني أنّ فيلم هيفا وهبي بورنو

أكد المنتج محمد السبكي أنّ رئيس الرقابة على المصنفات الفنية المخرج أحمد عواض قد توصل إلى اتفاق معه، ومع القائمين على فيلم "حلاوة روح"، الذي تقوم ببطولته اللبنانية هيفا وهبي، على إدراج لافتة "للكبار فقط" على العمل، لما في الفيلم من بعض المشاهد والألفاظ التي لا ينبغي للأطفال سماعها.

وأشار السبكي لـ"سيدتي نت" إلى أنه ليس معنى إدراج هذه الكلمة أنّ الفيلم "بورنو" مثلاً، أو فيه مشاهد جنسية، لكنها رؤية للرقابة يجب احترامها.

وكانت بعض مشاهد هيفا الخاصّة باغتصابها على أيدي الفنان محمد لطفي، بالإضافة إلى بعض الجمل الحوارية بين هيفا وباسم سمرة، أو بعض الألفاظ التي يتلفظ بها الطفل المشارك في العمل"أوشا"، قد أثارت جدلاً كبيراً وتمّ حذف معظمها.