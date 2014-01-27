جامعة سوهاج ترشح الدكتور مصطفي رجب لجائزة الأوقاف للدراسات الإسلامية‎

وافق مجلس جامعة سوهاج في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة علي ترشيح الدكتور مصطفي رجب لجائزة الأوقاف للدراسات الإسلامية لعام 1435- 2014م، والتي ينظمها المجلس الاعلي للشئون الإسلامية.

> كما وافق المجلس علي تعيين استاذين مساعدين بكليتي العلوم والطب في وظيفة استاذ، وتعيين 5 مدرسين مساعدين في وظيفة مدرس بكليات العلوم والآداب والتجارة والطب .

> كما منح المجلس 3 باحثين درجة الدكتوراه بكليات التربية والعلوم والآداب، إضافة لمنح 13 باحث درجة الماجستير بكليات التربية والآداب والطب والزراعة، وفي نهاية الجلسة إعتمد مجلس الجامعة نتائج درجة الدبلوم العامة نظام العام الواحد حيث تم منح 1666 طالب وطالبة درجة الدبلوم كلاً حسب تقديره .