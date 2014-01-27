ثوار ونشطاء يدشنون أول مقر انتخابي للسيسي بالإسماعيلية

احتفلت حملت “انزل ” لجمع توكيلات السيسى، فى حفل كبير مساء الاثنين، بتدشين أول مقر انتخابى على مستوى الجمهورية للمشير عبد الفتاح السيسى، بمدينة الاسماعيلية خلف مسجد الصالحين، وسط تواجد عدد كبير من أهالى حى السلام، واغانى الجيش، وتسلم الايادى، وأغنيه”تعظيم سلام للسيسيى”.

وأكد تامرالجندى المنسق العام للحملة، أن اليوم افتتاح أول مقر انتخابى للمشير، وجارى افتتاح خمس مقرات، اخرى فى مراكز الإسماعيلية.

وأضاف الجندى، “نحن لن نتظر إعلان المشير ترشح نفسه للرئاسة، حيث أن ترشح السيسى أمر واقع لا شك فيه بعث المكتب التنفيذى للحملة ببرقية تهنئة إلى المشير عبد الفتاح السيسي بمناسبة ترقيته إلى رتبة المشير، نيابة عن جميع مؤيد”السيسى”، متمنياً أن يحفظ الله المشير عبد الفتاح السيسي، ويسدد على طريق الحق خطاه، وتلبية نداء الملايين، والترشح للرئاسة

وأشاد بيان الحملة، بقرار رئيس الجمهورية “المستشار عدلى منصور”، وترقية “السيسى “،وتتويجه نظراً لدور الوطني المشهود للمشير السيسي، ومناصرته للشعب المصرى فى ثورة 30 يونيه، و محاربة الإرهاب، وحول تقسيم مصر إلى انتصار بالتوحد، وقضى على 99% من الارهاب، الذى كان يهدف للقضاء على مصرنا الباقية خلال فترة الاستبداد، التى حاول الإخوان بسطها فى عهد المعزول.

واشار البيان اننا نثق فى سمات وقدارات”المشير”الناضجه وحكمته التى ستظهر فى اعداد برنامج ذو رؤية وحلول غير تقليدية لمشاكل المواطن البسيط وتوفير احتياجاته اليومية والقضاء الظروف الحالية ومحوا المرحلة الاخير ة من الارهاب دون عن غيرة من الوجوه المحروقة التى تفتت امام الجماعة المحظورة ولكن الواضح امام الجميع انه الشخصية التى اجتمع عليها اغلب المصريين فزرع الله في قلبه حب المصريين والانحياز لهم في احلك واصعب اللحظات لانه كان دائما في جانب الحق فقد نصره الله علي اعداء الداخل والخارج برغم التحديات الجسام التي التي كانت وماتزال تحتاجه”رئيس” قوى قادر على قيادة الوطن خلال هذه الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد فى ظل أعمال إرهابية منظمة من قيادات المخابرات الغربيةونظرا لانه صاحب اقوي واشجع قلب البطل والقائد الشجاع ويتضح ذلك بالتارخ السابق منذ توليه مهام منصبه وإنجازات لتطوير القوات المسلحة ورفع كفاءتها القتالية والإرتقاء بمهارات أفرادها وشحذ روحهم المعنوية

لذا نلزم ضميرة الوطنى بإحترام وإجلال واطاعةرغبة وأمر تكليف الشعب صاحب السيادة وتلبية نداء القاعدة العريضة من الجماهير بتحمل مسئولة الواجب الوطنى