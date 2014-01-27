الخارجية الامريكية: واشنطن لا تتدخل في تفاصيل العملية الانتخابية في مصر

أكدت الخارجية الامريكية اليوم أن القرار الخاص بمن سيخوض الانتخابات الرئاسية القادمة في مصر متروك للشعب المصري مشيرة إلى أن المشير عبد الفتاح السيسي لم يعلن بعد عن خوضه الانتخابات الرئاسية.

> وأضافت أن واشنطن تركز فقط على ضرورة دفع العملية الانتقالية وتشجع عليها.

> وقالت جين بساكي المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أنه يتعين على الحكومة المصرية دفع العملية الانتقالية مما يؤدي إلى إقامة حكومة ديموقراطية مدنية يتم إختيارها من خلال انتخابات شفافة.

> وأكدت المسئولة الامريكية أن واشنطن لا تتدخل في تفاصيل العملية الانتخابية في مصر وأن الموقف الأمريكي لم يتغير والذي يؤكد أن الأمر متروك للشعب المصري.

> وأشارت إلى أن الثورات ليست أمرا سهلا نتيجة لما تفرزه من تحديات وأن مصر في مرحلة انتقالية تشهد العديد من تلك التحديات .

> وأضافت بساكي في تصريحات للصحفيين أن الولايات المتحدة تراقب التطورات في مصر عن كثب لترى مدى تاثيرها على القضايا مثل المساعدات الأمريكية لمصر مشيرة إلى أن الكونجرس قد وافق في إطار الموازنة الامريكية على إستئناف المساعدات وفقا لعدة شروط من بينها ضرورة مشاركة كافة التيارات في العملية السياسية واحترام حقوق التعبير والصحافة.