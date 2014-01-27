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محام بالقضاء العسكرى: ترقية الفريق السيسى إلى رتبة مشير قانونية 100%

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محام بالقضاء العسكرى: ترقية الفريق السيسى إلى رتبة مشير قانونية 100% محام بالقضاء العسكرى: ترقية الفريق السيسى إلى رتبة مشير قانونية 100%

قال اللواء منير رمضان، المحامى لدى القضاء العسكرى، إن قرار ترقية عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، إلى رتبة المشير قانونية 100% كون القرار الترقية صادر من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، وله صفة رئيس المجلس العسكرى أيضًا.

وأضاف رمضان خلال اتصال هاتفى ببرنامج 90 دقيقة، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى عبر قناة المحور، أنه لا يُشتَرَط عدد سنين معين يلزم لإصدار قرار الترقية.

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