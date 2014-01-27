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صلاح أفضل لاعب في سويسرا 2013

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صلاح أفضل لاعب في سويسرا 2013 صلاح أفضل لاعب في سويسرا 2013

توج محمد صلاح لاعب بازل السابق وتشيلسي الحالي بلقب أفضل لاعب في الدوري السويسري لعام 2013 وفقا لاختيار رابطة الدوري السويسري الممتاز.

وتم الإعلان عن فوز صلاح في حفل أقيم في سويسرا، شهد أيضا تتويج الجناح المصري بجائزة أفضل لاعب في سويسرا وفقا لاختيارات الجماهير.

ولم يتواجد صلاح في الحفل لاستلام الجائزة لظروف تواجده في إنجلترا للتوقيع إلى نادي تشيلسي.

وقضى محمد صلاح مع نادي بازل موسما ونصف، خاض خلاله 79 مباراة محرزا 20 هدفا في مختلف البطولات.

يُذكر أن لاعب المقاولون العرب الأسبق فاز بلقب الدوري السويسري لموسم 2012 -2013.

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