الوفد: ترشح “السيسي” مطلب شعبي .. و صباحي يعتمد على الشعارات لاستقطاب الأصوات

قال المهندس حسام خولي القيادي بحزب الوفد ، “إن ترشح المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع و الإنتاج الحربي هو مطلب شعبي واضح في الميادين المصرية بنزول الشعب حاملين للافتاته و مطالبته بالترشح، و أتمنى من كل قلبي تولي و إسناد هذا المنصب لشخص يحزي بقبول الشعب المصري” ، مضيفا بأنه يجب الاخذ بالإيجابيات و تفادي السلبيات في العهود السابقة ، مستدلا “بالعائد الإقتصادي في عهد الرئيس الأسبق مبارك و الذي وصل حينها 7%” كأحد إيجابيات العهود السابقة و التي يجب ان تأخذ في الإعتبار .

فيما أضاف الخولي في تصريحات خاصة لوكالة “ONA” للأنباء ، بأن المشير السيسي يجب عليه العمل جاهدا في وضع برنامج انتخابي عملي على أرض الواقع متضمن الإحصائيات الكاملة للوضع الحالي للدولة المصرية و العمل عليها ، مستنكرا سياسة حمدين صباحي و هو أحد المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية ومنهجه الإشتراكي في الإعتماد فقط في حملته الإنتخابية على “الكلام فقط” .

(المراسل : شمس الدين مرتضى)