بالصور.. نقل تمثال “عبد الناصر”من مدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية إلى النصب التذكاري

نقل مساء اليوم تمثال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر من مدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية إلى موقع النصب التذكاري أمام ساحة مسجد عمر مكرم والذى يقع بجوار جامعة أسيوط استعدادا لرفع الستار من على التمثال بعد غدا في ذكرى مولده ، بحضور أسرة الزعيم الراحل وعلى رأسهم نجله عبد الحكيم عبد الناصر وكوكبة من الوزراء والمحافظين والشخصيات العامة والأدباء والمفكرين وأهالي أسيوط.

وكان اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط قد كلف الفنان محسن سليم، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة، بتنفيذ التمثال الذي يبلغ طوله 4.25 متر ومصنوع من مادة الفايبر جلاس، وقد صمم في وضعية الوقوف أخذاً خطوة للأمام بقدمه اليمنى دلاله على تطلعه لمستقبل مصر ورافعاً يده اليمنى لأعلى، مشيراً بالسبابة والتي كان يستخدمها في خطاباته محذراً أعداء مصر داخلياً وخارجياً.

كما تم تنفيذ جدارية خلف التمثال تحكي ملامح تاريخ جمال عبد الناصر منذ قيام الثورة وتلاحمه مع الشعب مروراً بقراره بتأميم قناة السويس ثم قيام الثورة الصناعية انتهاء بدوره في حرب الاستنزاف ، حيث قرر المحافظ بوضع التمثال أمام البوابة الشرقية لجامعة أسيوط لتميزه حيث يتيح المكان الرؤية الكاملة للتمثال لجميع المارة والوافدين إلى المحافظة سواء بالقطارات أو المركبات.