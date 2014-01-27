أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

القادوري يعود لصفوف تورنيو بعد غياب شهرين

Google+ Print
القادوري يعود لصفوف تورنيو بعد غياب شهرين القادوري يعود لصفوف تورنيو بعد غياب شهرين

تورينو /أ ش أ/ عاد الدولي المغربي عمر القادوري المحترف فى صفوف تورينو الايطالي لأجواء الكرة فى اول مشاركة له منذ غياب شهرين بسبب الاصابة حيث شارك في المباراة الأخيرة أمام أتالانتا فى الجولة الـ21 بالدوري الإيطالي، حيث دخل كأساسي في أول ظهور له.

ولعب قادوري حتى الدقيقة الـ82 وساهم في فوز فريقه تورينو بهدف، وكان مستواه جيدا رغم غيابه الطويل عن المنافسة.

وكان قادوري البالغ من العمر 23 سنة قد بدأ مشواره الاحترافي مع أندرلخت البلجيكي قبل أن ينتقل للدوري الإيطالي، ولعب لبريتشيا ونابولي وانتقل هذا الموسم لتورينيو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع