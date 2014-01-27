القادوري يعود لصفوف تورنيو بعد غياب شهرين

تورينو /أ ش أ/ عاد الدولي المغربي عمر القادوري المحترف فى صفوف تورينو الايطالي لأجواء الكرة فى اول مشاركة له منذ غياب شهرين بسبب الاصابة حيث شارك في المباراة الأخيرة أمام أتالانتا فى الجولة الـ21 بالدوري الإيطالي، حيث دخل كأساسي في أول ظهور له.

ولعب قادوري حتى الدقيقة الـ82 وساهم في فوز فريقه تورينو بهدف، وكان مستواه جيدا رغم غيابه الطويل عن المنافسة.

وكان قادوري البالغ من العمر 23 سنة قد بدأ مشواره الاحترافي مع أندرلخت البلجيكي قبل أن ينتقل للدوري الإيطالي، ولعب لبريتشيا ونابولي وانتقل هذا الموسم لتورينيو.