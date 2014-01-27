أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

جوزيه مورينيو: يكفي أن محمد صلاح لن يهز شباك تشيلسي مجددًا

Google+ Print
جوزيه مورينيو: يكفي أن محمد صلاح لن يهز شباك تشيلسي مجددًا جوزيه مورينيو: يكفي أن محمد صلاح لن يهز شباك تشيلسي مجددًا

صلاح أمام تشيلسي

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، أن تعاقد البلوز مع  محمد صلاح من بازل السويسري، يعتبر صفقة ناجحة بكل المقاييس.

وقال الـ”سبيشل ون” بعد استكمال اجراءات انتقال الفرعون صلاح الى فريقه: “قبل كل شيء الصفقة تعتبر ناجحة، وعلى الأقل لن يسجل صلاح في شباك تشيلسي مجددا”، في اشارة منه الى ان صلاح سبق وان هز شباك تشيلسي في 3 مناسبات، بكأس الأندية الاوروبية الموسم الماضي، ودوري أبطال اوروبا الموسم الجاري.

وأصبح محمد صلاح (21 عاما) أغلى لاعب في تاريخ اللاعبين المصريين بعد انتقاله إلى تشيلسي في صفقة قدرها مراقبون بمبلغ يتراوح ما بين 15 الى 20 مليون يورو.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا