جوزيه مورينيو: يكفي أن محمد صلاح لن يهز شباك تشيلسي مجددًا

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، أن تعاقد البلوز مع محمد صلاح من بازل السويسري، يعتبر صفقة ناجحة بكل المقاييس.

وقال الـ”سبيشل ون” بعد استكمال اجراءات انتقال الفرعون صلاح الى فريقه: “قبل كل شيء الصفقة تعتبر ناجحة، وعلى الأقل لن يسجل صلاح في شباك تشيلسي مجددا”، في اشارة منه الى ان صلاح سبق وان هز شباك تشيلسي في 3 مناسبات، بكأس الأندية الاوروبية الموسم الماضي، ودوري أبطال اوروبا الموسم الجاري.

وأصبح محمد صلاح (21 عاما) أغلى لاعب في تاريخ اللاعبين المصريين بعد انتقاله إلى تشيلسي في صفقة قدرها مراقبون بمبلغ يتراوح ما بين 15 الى 20 مليون يورو.