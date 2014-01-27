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بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ “السيسي” برتبة “المشير”

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بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ “السيسي” برتبة “المشير” بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ “السيسي” برتبة “المشير”

بعث الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر ببرقية تهنئة للمشير عبد الفتاح النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة.

وجاء في نص التهنئة :”يسرني أن أتقدم إليكم بالأصالة عن نفسي و باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية وبإسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في بخالص التهنئة بهذه الترقية السامية والتي هي تعبير عما تستحقونه، لما تقوموا به من خدمة لوطننا الحبيب مصر، ونطلب من الله أن يحفظكم لخير الوطن ويعينكم على هذه المسؤولية الكبيرة، ويحفظ مصرنا الحبيب أمنا وشعبها سالما”.

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