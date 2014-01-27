الأمن الوطني يشارك المباحث الجنائية في ضبط 5 من كوادر الإخوان

تمكنت عناصر من جهاز الأمن الوطنى، بمشاركة المباحث الجنائية التابعة لمديرية أمن مطروح، من إلقاء القبض على 5 من كوادر تنظيم الإخوان الإرهابى، بعد تأكد المعلومات بمشاركتهم فى التعدى على المنشأت الشرطية والحيوية، وتعطيل المواصلات العامة،إذ تم ضبط كل من “محمد محمد الرفاعى” 34 سنة، مشرف فنى بشركة مياه مطروح، و”السيد محمد محمود عقيلى” 54 سنة، محاسب بشركة كهرباء البحيرة فرع مطروح، و”محمد سيد عبد الفتاح هلال” 35 سنة، محام، و”أحمد إبراهيم أحمد عبد الناصر” 39 سنة، مدرس بالأزهر، و”محمود محمد الرفاعى” 30 سنة، مهندس بشركة المياه.

كما عثرت القوات بحوزتهم على مضبوطات خاصة بالتنظيم الإخوانى، عبارة عن منشورات تحريضية، وكتب لرموز الجماعة، وخاصة الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ، ومصطفى مشهور.