الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا معتدل الحرارة نهاراً وبارداً ليلاً وغائمِاً جزئيِاً ومغبراً أحياناً على بعض المناطق ويطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية على بعض المناطق الساحلية وقد يتشكل بعض الضباب الخفيف.



> والرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية “ 14- 30 كم”ساعة بوجه عام .



> والبحر خفيف إلى متوسط الموج بإرتفاع قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى ثلاثة وأربعة أقدام بالعمق.



> ويحدث أعلى مستوى للمد عند الساعة التاسعة و 59 دقيقة صباحا بينما يحدث أدنى مستوى للجزر عند الساعة الخامسة و 56 دقيقة مساء .



> وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة المئوية المتوقعة على مدن الدولة غدا ..

> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا

> الدنيا.

> أبوظبي 27 15 85 25 .

> دبي 27 16 85 20 .

> الشارقة 28 14 80 20 .

> عجمان 27 15 80 25 .

> أم القيوين 27 15 85 25.

> رأس الخيمة 29 13 85 30 .

> الفجيرة 24 16 70 40 .

> العين 28 13 80 25 .

> ليوا 29 12 80 25 .

> الرويس 27 14 90 30 .

> السلع 27 14 90 30 .

> دلما 26 15 85 40 .

> طنب الكبرى 26 15 85 40 .

> طنب الصغرى 26 15 85 40 .

> أبوموسى 25 14 85 40.

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