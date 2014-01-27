محافظ سوهاج يوقع بروتوكول تعاون بين المحافظة ووزارة التجارة والصناعة

قام اللواء محمود عتيق ، محافظ سوهاج ظهر اليوم بتوقيع بروتوكول التعاون بين المحافظة والجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة التجارة والصناعة ، وذلك بحضور المهندس علاء ياسين السكرتير العام للمحافظة ، و المهندس اسامة ابراهيم حشاد رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة الصناعة ، والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمى للمحافظة .

وينص البروتوكول على أن يقوم الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة التجارة والصناعة ، بتنفيذ المشروعات الخاصة والبنية الأساسية وكافة المرافق لترفيق المناطق الصناعية بسوهاج ، وذلك من خلال البدء بثلاثة مناطق وهى : منطقة الكوثر , ومنطقة غرب طهطا , واخيرا منطقة غرب جرجا , وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 455 مليون جنية .

وعقب توقيع البروتوكول، أكد محافظ الإقليم أن توقيع البروتوكول فى هذا التوقيت، يأتى لخدمة أبناء المحافظة وتوفير فرص عمل مناسبة لابناء المحافظة، مشيرا إلى استمرار التعاون بين المحافظة والجهاز .