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محافظ سوهاج يوقع بروتوكول تعاون بين المحافظة ووزارة التجارة والصناعة

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محافظ سوهاج يوقع بروتوكول تعاون بين المحافظة ووزارة التجارة والصناعة محافظ سوهاج يوقع بروتوكول تعاون بين المحافظة ووزارة التجارة والصناعة

محافظ سوهاج يوقع البروتوكول

قام اللواء  محمود عتيق ، محافظ سوهاج ظهر اليوم بتوقيع بروتوكول التعاون بين المحافظة والجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة التجارة والصناعة ، وذلك بحضور المهندس علاء ياسين السكرتير العام للمحافظة ، و المهندس  اسامة ابراهيم حشاد  رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة الصناعة ، والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمى للمحافظة .

وينص البروتوكول على أن يقوم الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة التجارة والصناعة ، بتنفيذ المشروعات الخاصة والبنية الأساسية وكافة المرافق لترفيق المناطق الصناعية بسوهاج ، وذلك من خلال البدء بثلاثة مناطق وهى : منطقة الكوثر , ومنطقة غرب طهطا , واخيرا منطقة غرب جرجا , وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 455 مليون جنية .

وعقب توقيع البروتوكول، أكد محافظ الإقليم أن توقيع البروتوكول فى هذا التوقيت، يأتى لخدمة أبناء المحافظة وتوفير فرص عمل مناسبة لابناء المحافظة، مشيرا إلى استمرار التعاون بين المحافظة والجهاز .

 

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