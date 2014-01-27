بهجت قمر:أتمنى وجود مرشح قوي أمام السيسي بانتخابات الرئاسة

أبدى الشاعرأيمن بهجت قمر دهشتة من إعراب بعض نشطاء الفيس بوك عن إحباطهم،وخاصةعقب ما نشر عن ترشح الفريق السبيسى للرئاسة،مؤكدا أن هذا الترشيح جاء تلبية لرغبة غالبية الشعب.

> وعبر صفحتة على موقع فيس بوك كتب قمر”هو فيه حد مش عارف ان غالبية الشعب بيحب السيسي؟؟،ليه متضايقين لو دي إرادة ورغبة الشعب؟!،ايه المشكله ان الناس تلتف حوالين مرشح وتحبه ،مش يمكن بسبب الحب ده تساعده ،مش يمكن ده دافع وأمل عند ناس كتير ونتيجته انجاز وشغل وضمير؟؟،هتفضل ليه تكسر ف أمله وعزيمته واثبتت التجارب انك أخطأت في كتير من الإختيارات”.

> وأضاف ايضا: انا شخصياً أتمنى ينزل قصاد السيسي مرشح قوي ويبقى فيه منافسه ده شرف لينا قصاد العالم.،أبوس إيدك لو انت محبط ماتحبطناش معا