أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

رحيل العلامة العراقي الشيخ عبد الكريم زيدان عن عمر ناهز 97 عاما في صنعاء

Google+ Print
رحيل العلامة العراقي الشيخ عبد الكريم زيدان عن عمر ناهز 97 عاما في صنعاء رحيل العلامة العراقي الشيخ عبد الكريم زيدان عن عمر ناهز 97 عاما في صنعاء

شيخ الدكتور عبد الكريم زيدان

نعى الحزب الإسلامي العراقي اليوم الاثنين الداعية الكبير علامة العراق الشيخ الدكتور عبد الكريم زيدان الذي وافته المنية في العاصمة اليمنية صنعاء عن عمر ناهز الـ97 عاما قضاها في الدعوة والتربية والتعليم.

وذكر الحزب في نعيه، بقلوب مؤمنة برضا الله وقضائه تلقينا نبأ وفاة أستاذنا الكبير الدكتور عبد الكريم زيدان الذي قدم للأمة الإسلامية وللعراق عصارة فكره وجهده، وكان له تاريخ مشرف طويل في تولي قيادة الحركة الإسلامية في أحلك الظروف وترك بعد رحيله مئات العلماء والتلاميذ ممن نهلوا على يديه ومؤلفاته التي لا يستغني عنها اليوم أحد.

وأضاف الحزب، إن فقدان الشيخ زيدان إنما هي خسارة كبرى لعالم يمتلك من أفق المعرفة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الكثير ولا سيما والأمة تمر اليوم بمنعطفات خطيرة تحتاج فيها إلى من ينير الطريق بفقه واسع كالذي امتلكه الفقيد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا