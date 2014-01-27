رحيل العلامة العراقي الشيخ عبد الكريم زيدان عن عمر ناهز 97 عاما في صنعاء

نعى الحزب الإسلامي العراقي اليوم الاثنين الداعية الكبير علامة العراق الشيخ الدكتور عبد الكريم زيدان الذي وافته المنية في العاصمة اليمنية صنعاء عن عمر ناهز الـ97 عاما قضاها في الدعوة والتربية والتعليم.

وذكر الحزب في نعيه، بقلوب مؤمنة برضا الله وقضائه تلقينا نبأ وفاة أستاذنا الكبير الدكتور عبد الكريم زيدان الذي قدم للأمة الإسلامية وللعراق عصارة فكره وجهده، وكان له تاريخ مشرف طويل في تولي قيادة الحركة الإسلامية في أحلك الظروف وترك بعد رحيله مئات العلماء والتلاميذ ممن نهلوا على يديه ومؤلفاته التي لا يستغني عنها اليوم أحد.

وأضاف الحزب، إن فقدان الشيخ زيدان إنما هي خسارة كبرى لعالم يمتلك من أفق المعرفة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الكثير ولا سيما والأمة تمر اليوم بمنعطفات خطيرة تحتاج فيها إلى من ينير الطريق بفقه واسع كالذي امتلكه الفقيد.