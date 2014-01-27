كرات اللحم بالنكهة الشرقية

المقادير:

-500 غرام من لحم الهبرة المقطّع إلى قطع صغيرة

-حبّة كبيرة من البصل

-15 عوداً من البقدونس

-15 عوداً من الكزبرة

-10 أوراق من النعناع الأخضر الطازج

-فصّان من الثوم

-ملعقة صغيرة من البهارات المشكّلة

-ملعقة صغيرة ونصف الملعقة من الملح

-نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

-ملعقة صغيرة من القرفة

-نصف ملعقة صغيرة من الكمّون

-4 ملاعق كبيرة من الكعك المطحون (بقسماط)

-ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

للتقديم:

بوريه البطاطس

طريقة التحضير:

1- يثبت الرف الشبكي الأوسط في الفرن الذي يحمّى على حرارة 180 درجة مئوية.ويُحضّر قالب خاص بأكواب الكيك (الكب كيك).

2 -يوضع، في آلة فرم اللحم:اللحم، البصل والبقدونس والكزبرة والنعناع والثوم.وتشغّل، بغية الحصول على خليط ناعم، ثم يضاف كلّ من البهارات المشكّلة والملح والفلفل والقرفة والكمّون والكعك المطحون إليه، مع التقليب جيّداً بأطرف الأصابع، بغية الحصول على خليط كفتة ناعم ومتجانس.

3- تشكّل الكفتة إلى 6 كرات.

4- يُسكب القليل من الزيت في الكفّين، ويوزّع على كرات الكفتة بالكامل، ثم توضع هذه الكرات في قالب أكواب الكيك.

5- تطهى كرات الكفتة في الفرن حتى تنضج.ويقدّم هذا الطبق ساخناً، مع بوريه البطاطس.

فكرة من منال:

للتجهيز المسبق، تشكّل كميّة كبيرة من كرات الكفتة، وتحفظ في الثلاجة.

يساعد الكعك المطحون (البقسماط) على تماسك الكفتة، ويمكن استبداله بخبز الساندويش المفتّت ناعماً.

يمكن الاستفادة من الكميّة المتبقية من الكفتة، لتجهيز سندويشات لذيذة:توضع كرات الكفتة في البرّاد لتصبح باردة جداً، ثم تقطّع إلى شرائح، وتستعمل لحشو السندويشات التي تقدّم، مع بعض المخلّلات، أو "الكاتشاب".

(مدة الطهي40 دقيقة).

(عدد الأشخاص 3 ).

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