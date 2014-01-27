"تقصى حقائق 30 يونيو" يدعو الإسلاميين لتقديم شهادتهم عن الأحداث

طالب المستشار عمر مروان، المتحدث باسم لجنة تقصى حقائق أحداث ما بعد 30 يونيو، المنتمين للتيار الاسلامى بمختلف فصائله بالتقدم بما لديهم من معلومات وشهادات، قائلاً: "ما سيتقدمون به من معلومات سيكون فى منتهى السرية والأمانة ولن يتعرض أحد منهم للضرر، وأن من أدلوا بشهاداتهم لم يتعرضوا لأى ضرر فى ذلك الوقت".

وناشد فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين اليوم الاثنين، جميع الأطراف والاتجاهات، التقدم بما لديهم من معلومات، قائلاً: "اللجنة محايدة ومن يريد أن تتم مقابلته خارج مقر اللجنة بمجلس الشورى ستذهب إليه اللجنة فى أى مكان يريده"، لافتًا إلى أن الصحف لم تتقدم بما لديها من معلومات عدا صحيفة الأهرام وكرر مناشدته لجميع وسائل الاعلام بتقديم ما لديها من معلومات ووثائق.

وأوضح مروان، أن من يريد الإدلاء بشهادته من المحبوسين فى قضايا تتعلق بالملفات التى تحقق فيها اللجنة ستذهب اللجنة إليه فورًا فى محبسه للاستماع لشهادته.

وقال مروان، إن اللجنة سيتدخل فى نطاق عملها كل الأحداث التى شهدتها الفترة الأخيرة عقب بدء عملها سواء كانت تفجيرات مديريات الأمن أو أحداث الذكرى الثالثة لثورة الخامس والعشرين من يناير، وأحداث الجامعات.

وأضاف مروان: "جميع الأحداث التى تحدث هى سلسلة واحدة واللجنة ستكون معنية بكل الأحداث التى تشهدها مصر حتى كتابة التقرير النهائى لها".

وتابع أن اللجنة عقدت اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار اسكندر غطاس نظرًا لمرض الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، واستعرضت تقارير عدد من القضاة الذين يقومون بالعمل الميدانى و لفت إلى حصولهم على تسجيلات ووثائق قدمها لهم مواطنين فى المواقع التى شهدت الأحداث.

وقال مروان إن إحدى السيدات طالبت اللجنة فى إعلان رسمى على يد محضر بأن يتم ضم أحداث كرداسة إلى عمل اللجنة وأضاف أن "كرداسة" بالفعل من ضمن الملفات التى تعمل عليها اللجنة وما فعلته السيدة يعكس اهتمام الكثيرين بعمل اللجنة وحرصهم على وضوح الحقيقة.

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