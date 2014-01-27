وكيل نادى القضاة: زيادة عدد دوائر الإرهاب ضرورى لارتفاع وتيرة العنف

قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، نائب رئيس محكمة النقض، إن قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية قرار صائب.

وأضاف "فتحى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن ظروف البلد الراهنة لا تستحمل إجراء انتخابات برلمانية، لأن إجراءها فى تلك المرحلة يكون محفوفًا بالمخاطر، وإجراء الانتخابات الرئاسية أولا يجعل الأمور كلها فى يد واحدة ويؤدى إلى تجاوز هذه المحنة والظروف الراهنة.

وأشاد وكيل نادى القضاة بخطاب المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية الذى ألقاه أمس الأحد، وقال إنه خطاب جيد وكتب بلغة دقيقة وبشكل مختصر، وإن الرئيس منصور قاضٍ يمتاز بالحكمة والرصانة ويحترم السلطة القضائية ووضح ذلك من استخدامه كلمة "أناشد" رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام كمناشدات دون التدخل فى أعمال القضاء.

وأوضح أن قول الرئيس منصور فى كلمته بأنه يناشد النائب العام مراجعة مواقف المعتقلين لم يقصد أن هناك معتقلين، ولكن قصده يشير إلى المحتجزين.

وأشار إلى أن زيادة عدد الدوائر الجنائية التى يتم تفريغها لنظر قضايا الإرهاب أمر ضرورى، ونظرًا لتزايد عدد الأحداث الإرهابية فى الفترة الأخيرة، وأكد أنه أمر يرجع لرئيس محكمة استئناف القاهرة وأن المحكمة فى سبيلها لإنهاء هذا الإجراء.

وأوضح أن أحداث الإرهاب الأخيرة ومن بينها تفجيرات مديرية أمن القاهرة، ستدخل فى نطاق الدوائر المفرغة لمحاكمة الإرهاب.

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