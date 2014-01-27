أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وكيل نادى القضاة: زيادة عدد دوائر الإرهاب ضرورى لارتفاع وتيرة العنف

Google+ Print
وكيل نادى القضاة: زيادة عدد دوائر الإرهاب ضرورى لارتفاع وتيرة العنف وكيل نادى القضاة: زيادة عدد دوائر الإرهاب ضرورى لارتفاع وتيرة العنف

قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة ، نائب رئيس محكمة النقض، إن قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية قرار صائب.

وأضاف "فتحى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن ظروف البلد الراهنة لا تستحمل إجراء انتخابات برلمانية، لأن إجراءها فى تلك المرحلة يكون محفوفًا بالمخاطر، وإجراء الانتخابات الرئاسية أولا يجعل الأمور كلها فى يد واحدة ويؤدى إلى تجاوز هذه المحنة والظروف الراهنة.

وأشاد وكيل نادى القضاة بخطاب المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية الذى ألقاه أمس الأحد، وقال إنه خطاب جيد وكتب بلغة دقيقة وبشكل مختصر، وإن الرئيس منصور قاضٍ يمتاز بالحكمة والرصانة ويحترم السلطة القضائية ووضح ذلك من استخدامه كلمة "أناشد" رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام كمناشدات دون التدخل فى أعمال القضاء.

وأوضح أن قول الرئيس منصور فى كلمته بأنه يناشد النائب العام مراجعة مواقف المعتقلين لم يقصد أن هناك معتقلين، ولكن قصده يشير إلى المحتجزين.

وأشار إلى أن زيادة عدد الدوائر الجنائية التى يتم تفريغها لنظر قضايا الإرهاب أمر ضرورى، ونظرًا لتزايد عدد الأحداث الإرهابية فى الفترة الأخيرة، وأكد أنه أمر يرجع لرئيس محكمة استئناف القاهرة وأن المحكمة فى سبيلها لإنهاء هذا الإجراء.

وأوضح أن أحداث الإرهاب الأخيرة ومن بينها تفجيرات مديرية أمن القاهرة، ستدخل فى نطاق الدوائر المفرغة لمحاكمة الإرهاب.

لمزيد من التقارير..
>وزير التضامن: تشكيل لجنة لاسترداد أموال التأمينات من وزارة المالية

مصدر أمنى: خبراء المفرقعات يمشطون أكاديمية الشرطة ليلة محاكمة مرسى

بيلاروسيا تنصح رعاياها فى مصر بعدم الخروج من المنتجعات السياحية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط