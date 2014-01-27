حملة "خالد على" تحسم ترشحه للرئاسة خلال يومين

كشف مالك عدلى، مدير شبكة المحامين فى المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، استعداد حملة المرشح الرئاسى السابق خالد على لحسم موقفها من الترشح فى انتخابات الرئاسة القادمة خلال يومين.

وأضاف عدلى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحملة ستستطلع أراء قواعدها بالمحافظات، للوصول إلى قرار نهائى فى اجتماعها المقرر بعد يومين.

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