ماتا: رقم 7 في مانشستر تاريخي.. ولكني اخترت 8

فضل خوان ماتا صانع ألعاب مانشستر يونايتد المنضم حديثا من تشيلسي ارتداء القميص رقم 8 مع فريقه الجديد عن رقم 7 التاريخي.

القميص رقم 7 ارتداء عظماء يونايتد مثل جورج بيست وبراين روبسون وإريك كانتونا وديفيد بيكام.. ونجوم بحجم كريستيانو رونالدو ومايكل أوين.

وكان من المفترض بحسب التقارير أن يرث ماتا المنضم من تشيلسي مقابل 37 مليون جنيه إسترليني الرقم التاريخي.

إلا أنه قال في مؤتمر تقديمه يوم الأثنين: "اعتقد أن القميص رقم 8 عظيم، فأنا أعرف أن رقم 7 تاريخي للنادي، ولكني تحدثت مع ديفيد مويس وقررنا أن رقم 8 هو المناسب لي".