هل يعتزل يايا توريه اللعب الدولى بعد المونديال؟

مانشستر /أ ش أ/ أفادت تقارير صحفية يوم الاثنين أن الإيفوارى يايا توريه سوف يتخذ قرارا بشأن اعتزال اللعب دوليا بعد مشاركته فى نهائيات كأس العالم 2014 فى البرازيل.

كان توريه نجم خط وسط نادى مانشستر سيتي الإنجليزي قد اعترف بأنه إذا حقق منتخب الافيال نتائج طيبة فى مونديال البرازيل فإنه سيعتزل اللعب الدولى بعد ان مثل بلاده فى 82 مباراة دولية حتى الآن.

وعلق توريه على هذه الأنباء فى تصريحات نقلها موقع ستارافريكا قائلا "سنرى ماسيحدث فى كأس العالم، إنه قرار شديد الصعوبة وأنا أريد أن اتخذه فى الوقت المناسب".

ويأمل توريه فى اعتزال اللعب الدولى وهو فى قمة مستواه. ومع ذلك فإن هذا القرار سيكون مصدر ترحاب من جانب ناديه خاصة وأن اللاعب تخلف عن المشاركة فى مباريات مهمة للسيتيزنز خلال عامى 2012 و2013 للمشاركة فى صفوف منتخب بلاده فى بطولتي أمم إفريقيا.