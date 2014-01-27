أول فريق مصرى ينضم الى الدورى النمساوي لكرة القدم

أ ش أ - تم تشكيل أول فريق لكرة القدم من الشباب المصري المقيم في النمسا تابع للاتحاد العام للمصريين في النمسا ومن المقرر اشتراكه في دوري الدرجة الثالثة بالنمسا اعتبارا من سبتمبر المقبل.

وقالت مصادر في اتحاد المصريين، إن مجلس الادارة الجديد لاتحاد المصريين في النمسا وافق على تشكيل فريق لكرة القدم يلعب في دوري الدرجة الثالثة بالنمسا بكافة مراحله السنية وتجري حاليا اجتماعات لتشكيل الجهازين الفني والاداري .

وأوضحت المصادر أن الكابتن أحمد منصور المستشار الرياضي للاتحاد يدرس كافة العروض لتأجير ملعب للتدريب عليه واقامة مباريات الفريق.

وأشارت الى أن الفريق يعتمد على مجموعة كبيرة من شباب مصر في النمسا من الأجيال الثانية والثالثة والتي نشأت في النمسا والعديد منهم انضم الى أندية نمساوية معروفة وحقق نجاحات رياضية معها.