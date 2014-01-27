عضو برشلونة يسحب بلاغه ضد روسيل بشأن اختلاس أموال نيمار

قرر جوردي كاسيس عضو الجمعية العمومية لنادي برشلونة الإسباني سحب الشكوى التي كان قد تقدم بها للقضاء الإسباني ضد مواطنه ساندرو روسيل المستقيل من رئاسة النادي الكتالوني الأسبوع الماضي بعد أن اتهمه باختلاس أموال للنادي تقدر بـ 40 مليون يورو من صفقة ضم المهاجم البرازيلي نيمار لصفوف الفريق الصيف الماضي.

وكشفت كاسيس في تصريحات صحفية أن أسباب إتخاذه لقرار سحب الشكوى يعود إلى أن القضية حققت أهدافها ، إضافة إلى تقديره للتفاصيل الواضحة والمقدمة من قبل جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الجديد وذلك من خلال المؤتمر الأول الذي عقده بمقر النادي الكتالوني بصفته رئيساً للنادي.

وأعلن المحامي فيليبي ايسكوييردو ممثل جوردي كاسياس في لقاء مع محطة "راك الأولى" الإذاعية عدم رغبة موكله في الخوض في هذه الشكوى وانه لايرغب فى الحاق الضرر بالنادي.

ومن ناحية اخرى كشفت صحيفة " فانجارديا " الإسبانية أن قرار كاسيس بسحب الشكوى المقدمة للقضاء الإسباني لايعني شرطا لإغلاق ملف القضية، حيث سيكون الأمر بيد القاضي بابلو روس قاضي المحكمة الوطنية في مدريد في إتخاذ القرار، أما بالمواصلة في تحقيقات القضية أو إغلاق ملف القضية بعد قرار كاسيس بسحب شكواه.