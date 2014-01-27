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دومينيك سيتقاضى في الزمالك نصف الأهلي

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دومينيك سيتقاضى في الزمالك نصف الأهلي دومينيك سيتقاضى في الزمالك نصف الأهلي

سيتقاضى دومينيك دا سيلفا مهاجم الزمالك الجديد ما يقرب من نصف ما كان يحصل عليه مع الأهلي فريقه السابق.

وعلم FilGoal.com تفاصيل عقد دومينيك مع الزمالك بعدما وقع للانضمام للفريق الأبيض لمدة عام مساء الأثنين.

وسيحصل دومينيك على 160 ألف دولار في الموسم وهو ما يقرب من نصف ما كان يحصل عليه في الأهلي حيث كان يتقاضى 300 ألف دولار.

وسيتقاضى دومينيك 20 ألف دولار كدفعة أولى من التعاقد يوم 20 فبراير المقبل، قبل أن يحصل على 60 ألف دولار أخرى في غضون الستة أشهر المقبلة.

ويعد دا سيلفا الي يلعب في مركز المهاجم المتأخر أول الصفقات التي يجريها أحمد حسام ميدو المدير الفني الجديد للزمالك.

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