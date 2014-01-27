نادين قدور تقع في غرام ميلاد يوسف من النظرة الأولى!

تطلّ الفنّانة السّوريّة الشّابة نادين قدّور بثلاثة أعمال للموسم الدراميّ المقبل، بعد أن شاركت مؤخّراً في مسلسل "خواتم"، ومسلسل "زنود الست"، بالإضافة إلى مسلسل "صرخة روح".

وقالت قدّور في تصريح خاصّ لـ "سيدتي نت": "أجسّد في "خواتم" شخصية شابّة تُدعى "ياسمين" تعمل كممرّضة، وتقع في حب "وائل"، الذي يُدافع عنها خلال عملية اعتداء عليها في الشّارع، فينقذها، وتقع في غرامه من النّظرة الأولى، ويجسّد دور حبيبها الفنّان ميلاد يوسف". وتضيف قدّور: "مع مرور الأيّام تكتشف الفتاة أنّ "وائل" شخص سيّء في الحياة ويورّطها بمشاكله".

من جهة أخرى، تجسّد قدّور في "صرخة روح" ضمن خُماسيّة الشّقّة رقم10"، شخصيّة "مها"، وهي امرأة سلبيّة، وتفتعل المشاكل دائماً، و تحاول أن تُفسد العلاقة بين زوجها وشقيقه، كما تفتعل المشاكل بين شقيق زوجها وزوجته.

يُشار إلى أنّ نادين قدّور بدأت مشوارها الفنّي منذ فترة قصيرة، وشاركت بعدّة مسلسلات سوريّة، منها مسلسل "أيّام الدراسة"، ومسلسل "مرايا"، ومسلسل "طاحون الشّر"، ومسلسل "إمام الفقهاء"، ومسلسل "قمر شام"...