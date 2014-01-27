فرقة بالية القاهرة تقدم الأوبرا الهزلية “هكذا يفعلن جميعا” بحفلين

تقدم فرقة أوبرا القاهرة لاول مرة ومن خلال حفلين متتاليين الاوبرا الهزلية ” هكذا يفعلن جميعاً “للموسيقار النمساوى الشهير موتسارت وذلك أيام الاربعاء ، و الخميس 29 ، 30 يناير على المسرح الكبير .

> والعرض رؤية واخراج حازم رشدى ،ويتم تقديمة بمشاركة كل من اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، وكورال اوبرا القاهرة تدريب الدو مانياتو، مع نخبة من راقصى فرقة باليه اوبرا القاهرة.

> وتعد اوبرا” هكذا يفعلن جميعاً” احدث انتاج فنى للاوبرا فى عام 2014، وتدور احداثها فى اطار كوميدى حول طبيعة المرأة،وذلك من خلال خطيبان يقومان بتنفيذ خطة لاختبار اخلاص حبيبتيهما فى تحدى لصديقهما الذي يحاول إقناعهما بأن كل النساء متقلبات .

ويؤدى الادوار الرئيسية التينور هشام الجندى بالتبادل مع عمرو مدحت فى دور فيراندو ، الباريتون عزت غانم فى دور جوليلمو ، الباريتون رؤوف زيدان فى دور دون الفونسو ، المتزوسوبرانو نورستا الميرغنى بالتبادل مع المتزوسوبرانو أمينة خيرت فى دور دورابلا السوبرانو رشا طلعت بالتبادل مع دينا اسكندر فى دور فيورديليي والسوبرانو انجى محسن بالتبادل مع جاكلين رفيق فى دور ديسبيتا .

الجدير بالذكر ان اوبرا هكذا يفعلن جميعاً كتب نصها لورنزو دا بونتى ووضع موسيقاها فولفجانج اماديوس موتسارت عام 1790 وقدمت لاول مرة فى نفس العام على مسرح بورج بمدينة فيينا بالنمسا ، وتعد احدى مؤلفات موتسارت الشهيرة