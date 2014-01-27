أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

نيابة شرق طنطا تأمر بحبس سناء عبد الفتاح أمينة الحرية و العدالة بزفتى وزوجها

Google+ Print
نيابة شرق طنطا تأمر بحبس سناء عبد الفتاح أمينة الحرية و العدالة بزفتى وزوجها نيابة شرق طنطا تأمر بحبس سناء عبد الفتاح أمينة الحرية و العدالة بزفتى وزوجها

قرر المحامي العام لنيابات شرق طنطا حبس سناء عبد الفتاح الخشاب أمينة حزب الحرية والعدالة بزفتى وزوجها خالد صيام عضو مجلس الشورى السابق عن جماعة الإخوان 15يوما على ذمة التحقيقات .
> حيث أجرى التحقيقات معها المستشار محمود عوف رئيس نيابة شرق طنطا الكلية بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وإحداث إصابات للمشاركين في مسيرة مؤيدة للجيش علاوةعلى قيام نجلها”محمد”23سنة فلاح بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش على الأهالي مما أدى لاصابة 2برش خرطوش بمناطق متفرقة بالجسد .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا