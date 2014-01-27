نيابة شرق طنطا تأمر بحبس سناء عبد الفتاح أمينة الحرية و العدالة بزفتى وزوجها

قرر المحامي العام لنيابات شرق طنطا حبس سناء عبد الفتاح الخشاب أمينة حزب الحرية والعدالة بزفتى وزوجها خالد صيام عضو مجلس الشورى السابق عن جماعة الإخوان 15يوما على ذمة التحقيقات .

> حيث أجرى التحقيقات معها المستشار محمود عوف رئيس نيابة شرق طنطا الكلية بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وإحداث إصابات للمشاركين في مسيرة مؤيدة للجيش علاوةعلى قيام نجلها”محمد”23سنة فلاح بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش على الأهالي مما أدى لاصابة 2برش خرطوش بمناطق متفرقة بالجسد .