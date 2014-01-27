دراسات الشرق الأوسط : 65% يؤيدون “السيسي” للرئاسة.. و40% يرشحون “محلب” للوزراء

أجرى المركز الديمقراطى لدراسات الشرق الأوسط بنورث كارولينا، إستطلاعاً للرأى فى كل من القاهرة والمحافظات، وأيضاً بين المصريين فى الخارج، خلال الفترة من الخميس 23 يناير حتى الأحد 26 يناير، وأعلن الدكتور محمد الجمل رئيس مجلس إدارة المركز أنه خلال هذا الإستطلاع تم إختيار عينه عشوائية 1200 شخصاً لايقل أعمارهم عن 18 عاماً، وحسب طريقة الإحتمالات المتعددة المراحل جاءت النتائج:

- ما رأيك فى أداء الحكومة الحالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوى؟

> ذكر 9% أن أدائها جيد و31% قالوا إن أدائها مقبول, بينما قال 60 % إن أدائها غير مقبول.

- فى حال تغيير الحكومة من ترشح لرئاسة الحكومة القادمة؟

> جاءت الإجابة المهندس إبراهيم محلب وحصل على 40% , ثم الدكتور كمال الجنزورى 19,6% والدكتور حازم الببلاوى 18.5 % وفاروق العقدة 8.5% بينما 13.4% لم يحددوا أى أسم.

- وحول إجراء الإنتخابات الرئاسية أولاً أم الإنتخابات البرلمانية؟

> رأت الأغلبية 68% بأن الرئاسية يجب أن تكون أولاً لعدم وجود حزب قوى ولوجود أحزاب صغيرة, والإنتخابات البرلمانية سوف تستغرق وقتاً وستزيد وتطيل من مرحلة عدم الإستقرار السياسى, كما سوف توجد إنقساماً فى المجتمع, ولكن هناك 21% ممن يرون أن البرلمانية كان يجب أن تكون أولاً و11 % لا يهمهم هذا الأمر.

- هل تؤيد ترشيح الفريق السيسى لرئاسة مصر؟

> جاءت النتيجة 65 % أيدوا ترشيح الفريق السيسى لرئاسة الجمهورية و21% لا يؤيدون هذا الترشيح و14 % ليس لهم رأى والمؤيدون للترشيح قالوا إنه من مصلحة مصر أن يكون هناك قائد جيد قوى, يدرك المخاطر ويلتف حوله المواطنون ويساندونه فى هذه المرحلة الصعبة, ولعدم وجود قائد أخر له نفس المسانده الشعبية, ويرى الذين قالوا ” لا ” إن الفريق السيسى هو بطل قومى ومن الأفضل له ولمصر أن يظل وزيراً للدفاع ليكون صمام الأمن والأمان للدفاع عن مصر والمصريين.

- فى حال عدم ترشح السيسى من ترشحه للرئاسة؟

> رأى 40% أن المستشار عدلى منصور سيفوز بالرئاسة حال ترشحه, ثم 30 % يرون فوز الفريق أحمد شفيق يليه د. عبد المنعم أبو الفتوح 8.5% ثم حمدين صباحى 2.5% , وذكر بعض المشاركين بأن المستشار عدلى منصور يعمل يشكل جيد وبأداء ممتاز مع الحكومة الحالية وهو أفضل فى رأيهم من آخرين لا يعرف المصريون قدراتهم.