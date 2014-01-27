حبس 8 إخوان فى اشتباكات الأميرية في الذكرى الثالثة لثورة يناير

أمرت نيابة الأميرية برئاسة المستشار محمد يحيى رئيس النيابة حبس 8 متهمين من عناصر جماعة الإخوان 4 أيام على ذمة التحقيق على خلفية ضبطهم أول أمس السبت فى اشتباكات منطقة الأميرية فى الذكرى الثالثة لثورة يناير.

والمتهمون هم “مجدى أحمد محمد ، وعمر على السيد ، وطارق مصطفى أحمد ، ومحمد باسل محمد سليمان ، وخالد محمد عبد الحميد ، وإسلام محمد رمضان ، وأحمد محمد رمضان ، ومحمد أحمد محمد سليمان”.

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم إثارة الشغب والبلطجة والتجمهر والانضمام لجماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة نارية وقنابل وزجاجات مولتوف وذخائر.

وكانت قوات الأمن ،قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين أثناء اشتراكهم مع أخرين من عناصر جماعة الإخوان بالتعدى على الأهالى وقوات الأمن وضبط بحوزتهم 3 فرد خرطوش ، و52 طلقة خرطوش ، و 40 قنبلة يدوية محلية الصنع ، وعدد 10 أقنعة وجه ، وعدد 4 طلقات آلية ، وعدد أكثر من 100 زجاجة مولوتوف وعدد 6 مواسير محدثات صوت طويلة الحجم ، وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 4660 لسنة 2014 وتمت إحالتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق.