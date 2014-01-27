ينظم حزب النور بالمنيا بالتعاون مع الدعوة السلفية القافلة الدعوية الأولي بعنوان “أنما المومنون أخوه” ضمن حملته التي دشنها لإعادة الوحدة الوطنية ومناهضة الفكر التكفيري ، وسيقوم الحزب وقياداتة بعمل عدد 20 قافلة دعوية لعدد 20 قرية بقري مركز ملوي محافظة المنيا .
> وستقوم تلك القوافل بالقاء المحاضرات وإقامة الندوات والحوارات وتوزيع الكتيبات والمطويات وكذلك إقامة عروض الداتا شو لعرض المواد المرئية والمسموعة .
“إنما المؤمنون أخوة”عنوان قافلة حزب النور الدعوية بالمنيا للتصدي للفكر التكفيري
ينظم حزب النور بالمنيا بالتعاون مع الدعوة السلفية القافلة الدعوية الأولي بعنوان “أنما المومنون أخوه” ضمن حملته التي دشنها لإعادة الوحدة الوطنية ومناهضة الفكر التكفيري ، وسيقوم الحزب وقياداتة بعمل عدد 20 قافلة دعوية لعدد 20 قرية بقري مركز ملوي محافظة المنيا .