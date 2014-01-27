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“إنما المؤمنون أخوة”عنوان قافلة حزب النور الدعوية بالمنيا للتصدي للفكر التكفيري‎

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“إنما المؤمنون أخوة”عنوان قافلة حزب النور الدعوية بالمنيا للتصدي للفكر التكفيري‎ “إنما المؤمنون أخوة”عنوان قافلة حزب النور الدعوية بالمنيا للتصدي للفكر التكفيري‎

ينظم حزب النور بالمنيا بالتعاون مع الدعوة السلفية القافلة الدعوية الأولي بعنوان “أنما المومنون أخوه” ضمن حملته التي دشنها لإعادة الوحدة الوطنية ومناهضة الفكر التكفيري ، وسيقوم الحزب وقياداتة بعمل عدد 20 قافلة دعوية لعدد 20 قرية بقري مركز ملوي محافظة المنيا .
> وستقوم تلك القوافل بالقاء المحاضرات وإقامة الندوات والحوارات وتوزيع الكتيبات والمطويات وكذلك إقامة عروض الداتا شو لعرض المواد المرئية والمسموعة .

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