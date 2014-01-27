“أبو حديد”يهنئ”السيسى”بترقيته لرتبة المشير .. و يشيد بدوره في محاربة الإرهاب

هنأ الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة و استصلاح الأراضى، المشير عبد الفتاح السيسى نائب أول رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع و الإنتاج الحربى القائد العام للقوات المسلحة، بمناسبة صدور القرار الجمهورى بترقيته إلى رتبة المشير.

و قال أبو حديد :”إن المشير السيسى كان له دوراً عظيماً و هاماً فى الحفاظ على مصر من مخططات الغرب لتقسيم البلاد ، و القضاء على الإرهاب”، كما أشاد بدوره فى الإصرار على استكمال خارطة الطريق و التى بدأتها مصر بالموافقة على الدستور الجديد.

و تمنى وزير الزراعة للمشير دوام التقدم و التوفيق فى خدمة مصر و الحفاظ على أراضيها و سلامة مواطنيها .