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“أبو حديد”يهنئ”السيسى”بترقيته لرتبة المشير .. و يشيد بدوره في محاربة الإرهاب

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“أبو حديد”يهنئ”السيسى”بترقيته لرتبة المشير .. و يشيد بدوره في محاربة الإرهاب “أبو حديد”يهنئ”السيسى”بترقيته لرتبة المشير .. و يشيد بدوره في محاربة الإرهاب

ابو حديد

هنأ الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة و استصلاح الأراضى، المشير عبد الفتاح السيسى نائب أول رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع و الإنتاج الحربى القائد العام للقوات المسلحة، بمناسبة صدور القرار الجمهورى بترقيته إلى رتبة المشير.

و قال أبو حديد :”إن المشير السيسى كان له دوراً عظيماً و هاماً فى الحفاظ على من مخططات الغرب لتقسيم البلاد ، و القضاء على الإرهاب”، كما أشاد بدوره فى الإصرار على استكمال خارطة الطريق و التى بدأتها مصر بالموافقة على الدستور الجديد.

و تمنى وزير الزراعة للمشير دوام التقدم و التوفيق فى خدمة مصر و الحفاظ على أراضيها و سلامة مواطنيها .

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