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ضبط شخصين وبحوزتهمت 38 لفافة بانجو و 390 قرص مخدر قبل توزيعهم‎

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ضبط شخصين وبحوزتهمت 38 لفافة بانجو و 390 قرص مخدر قبل توزيعهم‎ ضبط شخصين وبحوزتهمت 38 لفافة بانجو و 390 قرص مخدر قبل توزيعهم‎

ضبضت الأجهزة الأمنية بالغربية شخصين بحوزتهم 38 لفافة من مخدر البانجو، و 390 قرص مخدر قبل ترويجهما على عملائهما.
> حيث  تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة أول المحلة من ضبط محروس . س . إ –34 سنة– عاطل – ومقيم بدائرة القسم، وبحوزته ( ” 38 ” لفافة من نبات لبانجو المخدر وزنت “2″ كيلو جرام , ومبلغ مالى) .
> حيث إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار, والمبلغ المالى من حصيلة تجارته غير المشروعة.
> كما تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة ثان المحلة من ضبط أنور . أ . م –55 سنة– عاطل – ومقيم بدائرة القسم، وبحوزته (“390″ قرص مخدر , ومبلغ مالى).
> و إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار, والمبلغ المالى من حصيلة تجارته غير المشروعة .

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