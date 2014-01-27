جنات تغضب الصحافيين في مهرجان "ربيع سوق واقف"

المؤتمرات الصحفية قصة معاناة يشكو منها عادة الصحافيون مع الفنانين الذين لا يقدرون معنى الوقت واحترامه. وفي مهرجان "ربيع سوق واقف"، فإن مواعيد المؤتمرات محددة من قبل اللجنة الإعلامية عند 3:30. إذ يحضر الصحافيون كالعادة في الوقت المحدد ويجلسون ينتظرون حضور الفنان. يمر الوقت ويتأخر الفنان نصف ساعة عن الموعد المحدد. هذه المعضلة بين الفنان والصحفي لم تحل.

حتى الفنانة جنات رغم صغر سنها لم تحضر إلا بعد مرور نصف ساعة عن موعد المؤتمر. وقد بدت فرحة جداً كونها تشارك للمرة الأولى في المهرجان. وقد أعربت لمقدم المؤتمر فواز مزهر رداً على سؤاله عن مشاركتها في مهرجان "سوق واقف": أنا سعيدة لمشاركتي في المهرجان". وعن رأيها في اعتذار محمد منير عن المشاركة في المهرجان بسبب العلاقات بين قطر ومصر، قالت:" حقيقة لا أعرف سبب اعتذاره ربما له ظروفه الخاصة"، دون أن تتطرق للخلاف السياسي بين البلدين. تحدثت جنات بثقة كبيرة عن نجاحاتها في المهرجانات قائلة:" معظم حفلاتي ناجحة". كانت جنات في مؤتمرها تشيد بنفسها وبنجاح ألبومها في العالم العربي وأنها لم توقّع مع شركة "روتانا" إلا بعدما قرأت كافة بنود العقد لتضمن حقوقها مضيفة: "روتانا" اهتمت بي كثيراً".

على مدى ساعة وربع الساعة، غنّت جنات. وعند إطلالتها على المسرح بدت سعيدة جداً بالجمهور الحاضر. بدأت بغناء "حب جامد"، "لو ما وحشتني". ثم انتقلت إلى أغنية "في يوم وليلة" للمطربة وردة الجزائرية بعدما لمست أن الجمهور الحاضر بمعظمه جمهور تونسي، لتنتقل بعدها مرة أخرى وتلبية لرغبة الجمهور لتغني "حب جامد". ومن ثم غنت "كلمة حلوة وكلمتين" للفنانة داليدا. واللافت في الحفل أن الحضور بمعظمه من جاليات المغرب العربي ولا حضور خليجي إلا قليلاً.

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