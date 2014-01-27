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المجلس العسكري يفوض السيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية

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المجلس العسكري يفوض السيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية المجلس العسكري يفوض السيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية

الفريق اول عبد الفتاح

أنهى إجتماعه منذ قليل أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة  ، وقد فوض القائد العام وزير الدفاع والانتاج الحربى المشير عبدالفتاح السيسى بالترشح فى الانتخابات الرئاسية .
> وقال مصدر مطلع أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة فوض بالاجماع وزير الدفاع بالترشح فى الانتخابات الرئاسية ، وأشار إلى أنه جرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع فى البلاد وأن السيسى شرح خلال الاجتماع الموقف العام للدولة .
> وأشار المصدر الى أنه من المقرر أن يعلن وزير الدفاع موقفه النهائى للشعب خلال ساعات .
> كما أشار المصدر الى أنه من المقرر أن يتم فتح باب الترشح للانتخابات يوم 18 فبراير المقبل .

أ ش أ

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