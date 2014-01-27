نصائح نساء فرنسيات للعناية بالبشرة

تعرّفي إلى أبرز خطوات العناية بالبشرة التي تعتمدها النساء الفرنسيات للعناية ببشرتهن.

• شرب المياه: تعدّ المياه سرّ جمال النساء الفرنسيات، والعنصر الأساس في المحافظة على جمال بشرتهنّ وقوامهنّ. إنها تساعد في التخلص من السموم، كما أنها تساعدهنّ في السيطرة على أوزانهنّ. بالتالي، ننصحك بشرب كوب من المياه مساءً، قبل الخلود إلى النوم، لكي يحظى جسمك بالرطوبة الضرورية، وللمحافظة على نسبة عالية من الطاقة، ولصون صحة بشرتك.

• حبوب قبل التعرض للشمس: تعلم النساء الأوروبيات مخاطر التعرض للشمس لمدة طويلة؛ لذلك نراهنّ يفضّلن اللجوء إلى هذا النوع من الحبوب التي تقدّم لهنّ إشراقة لا مثيل لها شبيهة بالنتيجة التي يحصلن عليها جراء التسمير. في الواقع، يُقال إن هذه الحبوب تحتوي على فيتامين "إي" والكاروتينات، وهي مكونات تحافظ على رطوبة البشرة وتعزز إنتاج الخلايا الصباغية. بالإضافة إلى ذلك، إنها تحتوي على أحماض دهون الأوميغا ومضادات الأكسدة التي تمنع إحداث أيّ ضرر للبشرة.

• التقشير: ننصحك بتقشير بشرتك صباحاً، بواسطة فرشاة جافة، للتخلص من الخلايا الميتة ، ومن أجل تشجيعها على التخلص من السموم. بالإضافة إلى ذلك، سيحسّن هذا النوع من التقشير الدورة الدمويّة ويخفف من الانتفاخ.

• أقنعة للوجه: تساعد هذه العلاجات في إحلال توازن في البشرة والمحافظة على رطوبتها وجعلها أكثر إشراقاً. بالإضافة إلى ذلك، تفضّل الفرنسيات استعمال الوصفات المنزلية التي تساعد في تغذية بشرتهنّ لأوقات طويلة. اعلمي أيضاً أنّ هذا النوع من الأقنعة يُصبح متداولاً بين العائلات الفرنسية، إذ إن الوصفات المنزلية تصبح متناقلة من أمّ إلى ابنتها. بالتالي، ننصحك بإعداد هكذا أقنعة عبر استخدام مكونات خاصّة، مثل الخزامي الذي يساعدك في الاسترخاء، أو الأعشاب البحرية التي تساعدك في تنقية البشرة وتنفخ فيها الحياة.

• الترطيب: يُقال إنّ هؤلاء الأوروبيات يعلّقن أهمية كبيرة على الاعتناء بالبشرة، إذ إنهنّ يتباهين ببشرة صحية ومشرقة وخالية من الشوائب طوال السنة. هنّ لا يلجأن إلى كريمات الترطيب فقط لتحقيق أهدافهنّ، بل إلى الزيوت الطبيعية أيضاً، مثل زيت الزيتون البكر الممتاز والزيت العضوي. أدخلت الإكسيرات المرطبة هذه إلى الطقوس والعادات الفرنسية لسنوات طويلة، إذ إنها وصفات جمالية فعّالة تناسب كلّ أفراد العائلات.

• المياه الحرارية: إنّ استخدام المياه الحرارية جزء أساسيّ من الروتين التجميلي الذي تتبعه الفرنسيات. في الواقع، إنهنّ يستخدمنها لتنقية بشرتهنّ وللحصول على نتائج مرضية. لا تؤذي المستحضرات المستخلصة من المياه الحرارية البشرة، لا بل تعيد الحياة إليها. بالإضافة إلى ذلك، تكثر العلامات التجارية منها المتوفرة في السوق.

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