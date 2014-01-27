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أساسInstant Light Radiance من Clarins

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أساسInstant Light Radiance من Clarins أساسInstant Light Radiance من Clarins

قللي ظهور عيوب البشرة التي تزعجك وتزعج بشرتك. امنحي نفسك إطلالة متألقة مع مستحضر Instant Light Radiance Boosting Complexion Base ضعيه كطبقة أساس للمكياج لتمنحك بشرة مثالية خالية من العيوب. يستخدم هذا المستحضر وحده بعد مستحضرات العناية اليومية بالبشرة، أو يستخدم ممزوجاً مع كريم الأساس ليمنح البشرة إطلالة مشرقة.

3 أنواع مختلفة القوام والملمس، سائلة ولا تسبب ظهور الرؤوس السوداء، تضفي على البشرة طبقة رقيقة من الضوء تصحح العيوب وتعزز الإشراق. يتميز هذا المستحضر بسهولة وسرعة استخدامه، حيث يمنحك بشرة مشرقة بشكل طبيعي خلال ثوانٍ معدودة ويعزز إطلالتك الجمالية دون أن يترك أثراً. كما يعيد للبشرة في لحظات حيويتها وانتعاشها وترطيبها.

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سيدتي