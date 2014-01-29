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"الحريات" تهنئ السيسى بترقيته لرتبة "مشير"

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"الحريات" تهنئ السيسى بترقيته لرتبة "مشير" "الحريات" تهنئ السيسى بترقيته لرتبة "مشير"

بقلم/ عبدالحميد شومان
تهنئ منظمة الحريات لحقوق الإنسان المشير عبد الفتاح السيسى، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربى القائد العام للقوات المسلحة، بترقيته إلى رتبة "مشير"، بقرار من رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور اليوم .
وقال عبدالحميد شومان رئيس التحرير التفيذي لجريدة الحريات الصادرة عن منظمة الحريات لحقوق الإنسان "إن رتبة مشير وإن كانت رتبة عسكرية كبيرة، إلا أن المشير السيسى أكبر منها فى قلوب الشعب"، وأضاف شومان بأن الشارع المصري ممثلا في شعبنا العظيم يطالبه بالاستقالة من منصبه كوزير للدفاع والتقدم لخوض لانتخابات الرئاسة رغم إختلاف رأيه الشخصي في عمليه ترشيح المشير ويؤكد بأن هذا الإختلاف يأتي حرصا علي إحتفاظه بحب الشعب له فهو زعيم وسيظل زعيم علي مر الزمان أما منصب الرئيس فقد أصبح منصب معرض لإنتزاعة في أي وقت أراد مصدر السلطات.

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